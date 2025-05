Parcours spectacle Le château des Sortilèges – Carneville, 9 juillet 2025 21:00, Carneville.

Manche

Parcours spectacle Le château des Sortilèges 5 le château Carneville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 21:00:00

fin : 2025-07-09 22:40:00

Date(s) :

2025-07-09

Le Château de Carneville est une nouvelle fois le théâtre d’un spectacle qui fera la part belle aux contes !

C’est ainsi que Le Marquis de Carabas prend ses quartiers d’été au château et vous invite à redécouvrir en musique les plus beaux contes de la littérature, et notamment Guy de Maupassant, dans le cadre d’un parcours spectacle où l’étrange et le merveilleux se marient pour faire vibrer les pierres centenaires du “Château des Sortilèges”, plus vivant que jamais !

Pour les hôtes, ce sera l’occasion de découvrir le château de Carneville et ses salons, greniers, sous sols et cuisines…

Durée 1h40.

Tarif unique 12,00€.

Version adaptée aux enfants le 21 septembre, informations et réservations à retrouver dans notre agenda !

Le Château de Carneville est une nouvelle fois le théâtre d’un spectacle qui fera la part belle aux contes !

C’est ainsi que Le Marquis de Carabas prend ses quartiers d’été au château et vous invite à redécouvrir en musique les plus beaux contes de la littérature, et notamment Guy de Maupassant, dans le cadre d’un parcours spectacle où l’étrange et le merveilleux se marient pour faire vibrer les pierres centenaires du “Château des Sortilèges”, plus vivant que jamais !

Pour les hôtes, ce sera l’occasion de découvrir le château de Carneville et ses salons, greniers, sous sols et cuisines…

Durée 1h40.

Tarif unique 12,00€.

Version adaptée aux enfants le 21 septembre, informations et réservations à retrouver dans notre agenda ! .

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Parcours spectacle Le château des Sortilèges

The Château de Carneville is once again the setting for a show that’s all about storytelling!

Le Marquis de Carabas takes up his summer quarters at the château, inviting you to rediscover the most beautiful tales of literature, in particular those of Guy de Maupassant, as part of a show where the strange and the wonderful combine to make the hundred-year-old stones of the ?Château des Sortilèges? vibrate, more alive than ever!

Guests will have the opportunity to discover the Château de Carneville and its salons, attics, basements and kitchens…

Duration: 1h40.

Price: 12.00?

Child-friendly version on September 21, information and reservations in our diary!

German :

Das Schloss von Carneville ist wieder einmal Schauplatz eines Spektakels, bei dem die Märchen im Vordergrund stehen!

Der Marquis de Carabas nimmt sein Sommerquartier im Schloss ein und lädt Sie dazu ein, die schönsten Märchen der Literatur, insbesondere von Guy de Maupassant, mit Musik wiederzuentdecken. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden das Seltsame und das Wunderbare miteinander verbunden, um die hundertjährigen Steine des « Château des Sortilèges » in Schwingung zu versetzen, das lebendiger denn je ist!

Die Gäste haben die Gelegenheit, das Schloss Carneville mit seinen Salons, Dachböden, Kellerräumen und Küchen zu entdecken…

Dauer: 1 Stunde 40 Minuten.

Einheitspreis: 12,00?

Kinderfreundliche Version am 21. September, Informationen und Reservierungen finden Sie in unserem Kalender!

Italiano :

Il Castello di Carneville è ancora una volta la cornice di uno spettacolo tutto da raccontare!

Il Marchese di Carabas si trasferisce quest’estate al castello e vi invita a riscoprire i più bei racconti della letteratura, in particolare quelli di Guy de Maupassant, attraverso la musica, nell’ambito di uno spettacolo in cui l’insolito e il meraviglioso si uniscono per far vibrare le pietre secolari del castello delle Sortilèges, più vive che mai!

Gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire il castello di Carneville e i suoi saloni, soffitte, cantine e cucine…

Durata: 1 ora e 40 minuti.

Prezzo del biglietto singolo: 12,00 euro.

Versione per bambini il 21 settembre, per informazioni e prenotazioni consultare la nostra agenda!

Espanol :

El castillo de Carneville vuelve a ser el escenario de un espectáculo que girará en torno a la narración de historias

Le Marquis de Carabas se instalará este verano en el castillo para invitarle a redescubrir los más bellos cuentos de la literatura, en particular los de Guy de Maupassant, a través de la música, en el marco de un espectáculo donde lo extraño y lo maravilloso se combinan para hacer vibrar, más vivas que nunca, las piedras centenarias del « Château des Sortilèges »

Los invitados tendrán la oportunidad de descubrir el castillo de Carneville y sus salones, desvanes, sótanos y cocinas…

Duración: 1 hora 40 minutos.

Precio del billete sencillo: 12,00 euros.

Versión para niños el 21 de septiembre. Para más información y reservas, consulte nuestra agenda

L’événement Parcours spectacle Le château des Sortilèges Carneville a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cotentin