PARCOURS SPECTACLES DE NOEL EN DÉAMBULATION Perpignan
PARCOURS SPECTACLES DE NOEL EN DÉAMBULATION Perpignan mercredi 10 décembre 2025.
PARCOURS SPECTACLES DE NOEL EN DÉAMBULATION
Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23
En cœur de ville
.
Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
In the heart of the city
German :
Im Herzen der Stadt
Italiano :
Nel cuore della città
Espanol :
En el corazón de la ciudad
L’événement PARCOURS SPECTACLES DE NOEL EN DÉAMBULATION Perpignan a été mis à jour le 2025-11-07 par PERPIGNAN TOURISME