Parcours Spéléo Aubigny-sur-Nère 5 juillet 2025 09:00

Cher

Parcours Spéléo Parking de la Nère Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Pour la journée nationale de la spéléologie, venez faire un parcours spéléo sous le château des Stuarts.

Un départ du parking de la Nère est prévu toutes les 45 minutes. .

Parking de la Nère

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 11 15 73 patrick.redoute45@orange.fr

English :

For National Caving Day, come and take a caving tour under the Château des Stuarts.

German :

Machen Sie am nationalen Tag der Höhlenforschung einen Höhlenparcours unter dem Schloss der Stuarts.

Italiano :

In occasione della Giornata nazionale della speleologia, venite a fare un’escursione speleologica sotto il Castello degli Stuart.

Espanol :

Con motivo del Día Nacional de la Espeleología, venga a hacer una espeleología bajo el Château des Stuarts.

L’événement Parcours Spéléo Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-06-17 par OT SAULDRE ET SOLOGNE