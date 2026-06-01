Parcours statuaires, écologiques et danse, Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB), La Garde

Parcours statuaires, écologiques et danse Samedi 6 juin, 12h00 Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », le Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand invite le public à redécouvrir le parc de la Villa des Lauriers Roses à travers des parcours statuaires et écologiques conçus en partenariat avec différents acteurs culturels et scientifiques. Les animations viennent ponctuer cette journée et proposer une approche sensible et artistique du jardin.

18h30 :« La couleur et la mémoire »

Le danseur et chorégraphe Sébastien Ly propose une performance au cœur du jardin, dans le cadre du cycle « Les résonances du visible » mené par les musées de la Ville de Toulon.

avec la participation de l’association « Les Lauriers d’Aicard »

Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB) 705, avenue du 8 mai 1945 – 83 130 La Garde La Garde 83130 Le Thouar Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 14 33 78 https://toulon.fr/ Le musée Jean Aicard-Paulin Bertrand (M.A.B) est situé à La Garde, entre le mont Coudon et la mer. Il est installé dans la demeure familiale « Les Lauriers roses », qui témoigne de la vie, l’œuvre et la personnalité de l’auteur de « Gaspard de Besse ».

Un peu d’histoire

La villa « Les Lauriers roses » est construite dans un style typiquement provençal. Elle se trouve au cœur d’un grand parc arboré de six hectares, créé par Jean Aicard, qui y vécut jusqu’en 1919. À sa mort, l’écrivain transmet le domaine à son ami, le peintre Paulin Bertrand. En 1960, la veuve de ce dernier lègue la propriété à la ville de Toulon pour en faire un musée, aujourd’hui labellisé « Musée de France » et « Maison d’écrivain ».

Les collections

Le musée dévoile l’univers de Jean Aicard. Il compte de nombreux objets, que l’on découvre en parcourant les pièces de la maison.

• Le jardin d’hiver, haut lieu de réception, se distingue par ses murs ornés de textes et d’enluminures.

• Passionné de littérature, l’auteur de « Marin des Maures » fut un écrivain prolifique et un lecteur aux goûts éclectiques, comme en témoignent son cabinet de travail ou la bibliothèque, riche de plus de 5000 ouvrages.

• Les visiteurs pourront également découvrir l’atelier et les œuvres du peintre Paulin Bertrand, héritier de Jean Aicard, ainsi qu’une étonnante collection du céramiste Clément Massier. En voiture : possibilité de parking gratuit à l’intérieur de la propriété du musée.

En bus : arrêt Rolland (ligne 2), Papin (ligne 98), ou Pont de la Clue (ligne 39)

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », le Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand invite le public à redécouvrir le parc de la Villa des Lauriers Roses à travers des parcours statuaires et conçus …

©Ville de Toulon