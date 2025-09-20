Parcours Street-Art Musée d’histoire du XXe siecle Estivareilles

Parcours Street-Art Musée d’histoire du XXe siecle Estivareilles samedi 20 septembre 2025.

Parcours Street-Art 20 et 21 septembre Musée d’histoire du XXe siecle Loire

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcours Street-Art : C215

Le Musée d’hisotire vous invite à partir sur les pas des oeuvres de l’artiste urbain Christian Guémy, alias C215.

Vous découvrirez l’histoire des grandes figures de la Résistance nationales et locales

Musée d’histoire du XXe siecle 456 Route du Musée, 42380 Estivareilles, France Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477502920 https://estivareilles42.fr/2019/04/11/le-musee Grâce à une approche historique et chronologique de l’ensemble du siècle, ce lieu permet de mieux appréhender l’enchaînement des faits, les causes multiples des grands conflits mondiaux… Entre l’émergence des sociétés industrielles, la guerre de 1914-1918, une certaine « fin des terroirs » et le déroulement de l’histoire récente européenne, la Résistance est remise en perspective.

Journées européennes du patrimoine 2025

Portrait graffé du Cdt Marey, Chef départemental de l’Armée Secrète de la Loire – C215 – 2021 ©Musée d’histoire – ESTIVAREILLES (42380)