Parcours sur les traces des jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges, Mairie de Rochecorbon, Rochecorbon

Informations pratiques

Parcours sur les traces des jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges Dimanche 20 septembre, 09h30 Mairie de Rochecorbon Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

La Ville de Rochecorbon, en collaboration avec l’association PHARE, vous invite à découvrir un parcours inédit consacré aux jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges (1872-1940).

Mairie de Rochecorbon Place du 8 mai 1945, 37210 Rochecorbon Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

La Ville de Rochecorbon, en collaboration avec l’association PHARE, vous invite à découvrir un parcours inédit consacré aux jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges.

©Mairie de Rochecorbon