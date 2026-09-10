Parcours sur les traces des jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges, Mairie de Rochecorbon, Rochecorbon
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Rochecorbon · Rochecorbon
Informations pratiques
Parcours sur les traces des jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges Dimanche 20 septembre, 09h30 Mairie de Rochecorbon Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
La Ville de Rochecorbon, en collaboration avec l’association PHARE, vous invite à découvrir un parcours inédit consacré aux jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges (1872-1940).
Mairie de Rochecorbon Place du 8 mai 1945, 37210 Rochecorbon Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
La Ville de Rochecorbon, en collaboration avec l’association PHARE, vous invite à découvrir un parcours inédit consacré aux jardins du grand architecte-paysagiste tourangeau Louis Decorges.
©Mairie de Rochecorbon