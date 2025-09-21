Parcours théâtralisé à l’Hôtel de ville Hôtel de Ville de Vannes Vannes

Parcours théâtralisé à l’Hôtel de ville Hôtel de Ville de Vannes Vannes dimanche 21 septembre 2025.

Parcours théâtralisé à l’Hôtel de ville Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville de Vannes Morbihan

Accueil en continu, départ régulier pour de courtes visites (30min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construit en 1886 sur le modèle parisien, l’Hôtel de Ville incarne majestueusement le patrimoine de notre commune. Ce bâtiment emblématique, coeur historique des institutions municipales, a traversé les époques en témoignant des grands moments de notre histoire locale.

Avec les comédiens de la compagnie HLM, des comédiens amateurs bénévoles et Marie-Noëlle Bothorel, guide conférencière, partez à la découverte de cet édifice exceptionnel à travers un parcours théâtralisé inédit.

Plongez dans les secrets de sa construction et explorez les savoir-faire artisanaux qui ont donné naissance à ses somptueux décors.

Rencontrez les personnages illustres qui ont gravi les marches de son escalier monumental et participez au bal de son inauguration.

Hôtel de Ville de Vannes Place Maurice Marchais 56 000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 02 97 01 64 00 http://www.mairie-vannes.fr https://www.mairie-vannes.fr/vannesdecouverte/histoire-et-patrimoine/qr-patrimoine/hotel-de-ville-en-detail/ L’édifice est composé d’un corps central et de pavillons latéraux en avancée. Bâti sur un étage de soubassement en granite, il est construit en pierre de taille de calcaire.

Le corps central est percé de cinq arcades en plein cintre devant un escalier imposant qui donne accès à une salle des pas perdus agrémentée de colonnes et d’un remarquable escalier symétrique, en marbre jaune. A l’extérieur, ce dernier est mis en valeur par le large fronton sculpté encadrant l’horloge, surmonté d’un campanile.

Le décor des façades, très éclectique, conjugue à la fois celui de la Renaissance : pilastres, colonnes à chapiteaux corinthiens, forme des toitures avec lucarnes et hautes souches de cheminées et celui de l’art classique : corniche à modillon, frise de volutes ou de balustrades en partie haute, reproduites sur les balcons du premier étage.

De nombreux artistes parisiens et nantais ont contribué à son décor intérieur très soigné et parfaitement sauvegardé dans son ensemble.

L’édifice s’apparente à celui de la capitale reconstruit à la même époque.

Symbole du pouvoir des institutions urbaines, l’hôtel de ville est également un manifeste des grandes idées républicaines rappelées par les nombreuses inscriptions sur la façade : « République Française », « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Vannes