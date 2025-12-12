Parcours Tir à l’arc

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Rendez vous dans la salle de squash de la Maison de Gourette pour un parcours ludique et sportif (saut, tir à l’arc, gym) Dès 6 ans Inscriptions auprès de l’Office de tourisme. .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

English : Parcours Tir à l’arc

