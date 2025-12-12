Parcours Tir à l’arc Eaux-Bonnes
Parcours Tir à l’arc Eaux-Bonnes lundi 29 décembre 2025.
Parcours Tir à l’arc
Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-12-29
Rendez vous dans la salle de squash de la Maison de Gourette pour un parcours ludique et sportif (saut, tir à l’arc, gym) Dès 6 ans Inscriptions auprès de l’Office de tourisme. .
Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
