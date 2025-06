Parcours tir à l’arc Robin du Tanet Soultzeren 11 juillet 2025 14:00

Haut-Rhin

Parcours tir à l’arc Robin du Tanet Soultzeren Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-25 16:30:00

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

Devenez le Robin des Bois de nos forêts ! Apprenez à manier l’arc comme personne et ce dans le superbe cadre du Tanet !

Entre sapins et rochers, à vous de jouer

Découvrez la pratique du Tir à l’Arc en parcours de pleine nature, au cœur des paysages magnifiques des Hautes Vosges. Vous bénéficiez du savoir et des conseils d’un professionnel diplômé en Tir à l’Arc. Une initiation sur stand permettra aux participants d’acquérir les bases du tir à l’Arc pour ensuite se mesurer sur un parcours de 8 cibles en terrain de montagne varié.

Le Tir à l’Arc en parcours c’est le plaisir de maitriser votre arc en toute situation !

Informations pratiques :

Horaires 2 sessions au choix 10h00 à 12h30 ou 14h00 à 16h30

Durée environ 2h30

Distance 1km

Age minimum 8 ans

Porte-bébé Non accepté

Toutourisme Chien non accepté

Tarifs Adulte 27€ / Enfant (8-17 ans) 22 €

Quelques conseils

Les participants doivent prévoir des chaussures tout terrain. Idéal des chaussures de marche, ou tout au moins des chaussures de sport à semelle crantée. Des vêtements adaptés à la saison ; prévoir veste chaude, imperméable et coupe-vent selon la météo annoncée, le parcours est à + de 1000 m d’altitude.

A noter :

Le déplacement jusqu’au lieu de l’activité se fait avec votre véhicule personnel. .

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 97 78 98 contact@oxygenenature.com

English :

Become the Robin Hood of our forests! Learn to handle the bow like no one else in the superb setting of Tanet!

German :

Werden Sie zum Robin Hood unserer Wälder! Lernen Sie, mit dem Bogen umzugehen wie kein anderer und das in der wunderschönen Umgebung des Tanet!

Italiano :

Diventate il Robin Hood delle nostre foreste! Imparate a maneggiare un arco come nessun altro, nella splendida cornice di Le Tanet!

Espanol :

¡Conviértete en el Robin Hood de nuestros bosques! Aprende a manejar un arco como ningún otro, ¡en el magnífico entorno de Tanet!

