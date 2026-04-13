Parcours urbain 2026, Ecoles élémentaires Mauguio-Carnon, Dijon
Parcours urbain 2026, Ecoles élémentaires Mauguio-Carnon, Dijon mardi 5 mai 2026.
Parcours urbain 2026 5 – 29 mai Ecoles élémentaires Mauguio-Carnon Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T08:30:00+02:00 – 2026-05-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T08:00:00+02:00 – 2026-05-29T11:30:00+02:00
Atelier mécanique et sécurité – Parcours urbain
Comme chaque année, nous encadrons les ateliers mécaniques et sécurité pour les élèves de CM2 de la ville de Mauguio-Carnon.
Ateliers ludiques suivis d’un parcours urbain à vélo encadré par la police municipal.
Ecoles élémentaires Mauguio-Carnon Place de la Libération Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Ateliers mécaniques et sécurité et parcours urbain pour les élèves des classes de CM2 des écoles de Mauguio-Carnon,
@VPO – Vélo Pays de l’Or
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