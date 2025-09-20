Parcours urbain commenté « Faites le mur, avec les architectes antiques ! » Site archéologique de la basilique gallo-romaine Dax

Parcours urbain commenté « Faites le mur, avec les architectes antiques ! » 20 et 21 septembre Site archéologique de la basilique gallo-romaine Landes

Gratuit. Inscription sur place.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Muni d’une carte pour vous orienter, cheminez sur les traces du forum et du rempart du IVe siècle de la cité romaine d’Aquae, dont certaines portions sont parfois insoupçonnées, avant une découverte des vestiges de la basilique civile sous les rues de Dax.

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Site archéologique de la basilique gallo-romaine 24 Rue Cazade, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 https://museedeborda.fr/ https://www.instagram.com/museedeborda/;https://www.facebook.com/museedeborda En 1978, les vestiges d’un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone dite de l’îlot central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme appartenant à une basilique civile, lieu public de réunion où de nombreuses activités avaient lieu.

© Clément Garby / Ville de Dax