Parcours urbain de découverte des acteurs jeunesse de la santé mentale du 18e Point de départ de la balade devant les locaux de l’Association Dessine-Moi Un Mouton Paris

Balade organisée par la coordinatrice du Conseil Local de Santé Mentale du 18e arrondissement afin d’aller à la rencontre de plusieurs acteurs santé mentale œuvrant auprès des jeunes du territoire.

Le parcours permettra de découvrir : plusieurs services de la Fondation Falret (Ambassadeurs de la Santé Mentale, Les Funambules), l’association Dessine-Moi un Mouton, Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) Hovia ainsi que l’antenne du 18e de la Maison des Adolescents (MDA).

Balade ouverte à tous tant aux professionnels qu’aux familles du territoire. Le rendez-vous est donné à 9h devant le 27/29 rue Pajol 75018 Paris.

Balade à la découverte des ressources santé mentale jeunesse du 18e arrondissement. Ouverte à tous, sans inscription !

Le jeudi 02 avril 2026

de 09h00 à 12h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Point de départ de la balade devant les locaux de l’Association Dessine-Moi Un Mouton 27/29 rue Pajol 75018 Paris

+33679061882



