Parcours urbain « Découverte de l’Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu » Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu

Parcours urbain « Découverte de l’Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu » Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu samedi 20 septembre 2025.

Parcours urbain « Découverte de l’Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu » Samedi 20 septembre, 10h30 Musée de Bourgoin-Jallieu Isère

04 74 28 19 74

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez découvrir l’histoire de ce lieu, aujourd’hui Hôtel de Ville de Bourgoin-Jallieu, et autrefois l’ancien château Seignoret-Lupin!

Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, France Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474281974 https://musee.bourgoinjallieu.fr [{« type »: « email », « value »: « musee@bourgoinjallieu.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-29T13:42:15.399Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « musee@bourgoinjallieu.fr », « response »: {« passId »: 336740964, « isPending »: false, « addressId »: 3021}, « venueId »: 151931, « description »: « Venez du00e9couvrir l’histoire de ce lieu, aujourd’hui Hu00f4tel de Ville de Bourgoin-Jallieu, et autrefois l’ancien chu00e2teau Seignoret-Lupin! », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-29T13:42:14.984Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1688563, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-29T13:42:15.120Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 379850030, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758357000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-29T13:42:15.399Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/336740964 »}] Le parcours muséographique s’organise autour de deux grands thèmes : – le tissage et l’ennoblissement textile, qui a forgé l’identité industrielle de la région. Des premiers tampons d’impression aux dernières technologies informatiques, le musée témoigne du savoir-faire qui est transmis depuis plus de deux siècles dans cette région de l’Isère. C’est en 1897 que s’implante la première manufacture d’impression à Jallieu. Après la première guerre mondiale, l’activité est florissante et atteint sa prospérité vers 1925-1930. Toute la région vit alors au rythme des ateliers textiles. Les crises conjoncturelles successives, combinées à d’importantes évolutions techniques, entraînent à partir des années 50 la fermeture de nombreux établissements. Mais les compétences ne s’éteignent pas. Bourgoin-Jallieu est encore aujourd’hui, au cœur d’un tissu industriel vivant mettant ses savoir-faire aussi bien au service du luxe, de la mode et de l’ameublement, qu’à celui des textiles techniques de pointe. Films et photos de démonstration ponctuent et permettent de comprendre les savoir faire de l’ennoblissement, la vie des entreprises ; – l’œuvre des peintre Alfred Bellet du Poisat et Victor Charreton, peintres paysagistes d’inspiration impressionniste (pré et post). stationnement payant à proximité du musée, gratuit le dimanche.

Visite guidée sur l’histoire du Canal Mouturier, élément moteur de l’activité économique et du développement des industries locales

©Mairie de Bourgoin-Jallieu – Tous droits réservés