Parcours urbain du quartier de la Pépinière Centre culturel et social Michel Legrand Belfort

Parcours urbain du quartier de la Pépinière Samedi 20 septembre, 15h00 Centre culturel et social Michel Legrand Territoire de Belfort

Sur inscription.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le quartier de la Pépinière à Belfort lors d’un parcours de 2 heures.

Les cités-jardins sont nées à la Pépinière entre 1925 et 1930. Affectueusement surnommé « la Pépi », ce quartier de Belfort tire son nom de son passé arboricole mais s’illustre surtout comme un terreau d’engagement et de solidarité.

Le Centre culturel et social Michel Legrand, fondé en 1953 par l’instituteur et militant de l’éducation populaire Michel Legrand, est l’un des lieux emblématiques du quartier, tout comme l’église Sainte-Jeanne d’Arc, construite entre 1952 et 1957 par l’architecte Marcel Lods, et inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.

Des lieux de mémoire comme le cimetière israélite ou le cimetière Bellevue témoignent du passé et des engagements des habitants.

L’architecture raconte aussi cette histoire, entre les anciennes « HBM », habitations à bon marché de la cité-jardin, la transformation du Fort de Bellevue, et la caserne Béchaud disparue.

Aujourd’hui, la mémoire et l’art se rejoignent avec les installations « Points d’eau » de Raphaël Galley, ou encore le Théâtre de marionnettes de Belfort, installé dans un ancien temple protestant.

Un parcours urbain, créé par les habitants et bénévoles du centre culturel, invite les curieux et les passionnés d’histoire à découvrir ou redécouvrir ce quartier vivant, solidaire, innovant, où se mêlent passé, présent et transmission.

Un guide sera édité à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

© CCS Michel Legrand