Parcours urbain en autonomie Sur les pas de Fernand Léger et André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan dimanche 1 mars 2026.
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l'hôtel de ville Argentan Orne
Vendredi 2026-03-01 13:30:00
2026-11-01 17:00:00
2026-03-01
La visite intitulée Sur les pas de Fernand Léger et André Mare s’enrichit !
Jusqu’à présent uniquement commentée par notre médiatrice, elle est désormais également disponible en version libre. Explorez la ville qui a vu grandir les deux artistes grâce à ce parcours urbain.
Un livret gratuit, à récupérer à l’accueil du musée, vous guide sur leurs pas, des lieux de leur jeunesse aux fresques contemporaines qui célèbrent leur héritage. .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
