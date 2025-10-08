Parcours urbain en autonomie Sur les pas de Fernand Léger et André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Parcours urbain en autonomie Sur les pas de Fernand Léger et André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-01 13:30:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

La visite intitulée Sur les pas de Fernand Léger et André Mare s’enrichit !

Jusqu’à présent uniquement commentée par notre médiatrice, elle est désormais également disponible en version libre. Explorez la ville qui a vu grandir les deux artistes grâce à ce parcours urbain.

Un livret gratuit, à récupérer à l’accueil du musée, vous guide sur leurs pas, des lieux de leur jeunesse aux fresques contemporaines qui célèbrent leur héritage. .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

English : Parcours urbain en autonomie Sur les pas de Fernand Léger et André Mare

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parcours urbain en autonomie Sur les pas de Fernand Léger et André Mare Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom