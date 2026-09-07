Parcours : Urbanisme programmé : le cas de Rébénacq, sa bastide et ses quartiers, Village de Rébénacq, Rébénacq

Informations pratiques

Parcours : Urbanisme programmé : le cas de Rébénacq, sa bastide et ses quartiers Dimanche 18 octobre, 14h30 Village de Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Rendez-vous place de la Bielle, à Rébénacq.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de Rébénacq lors d’une balade urbaine proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises, en compagnie de Jean-Paul et Jeanne Valois, du Foyer rural, et avec la participation de la mairie.

Si la plupart des villages médiévaux sont nés de manière spontanée, certains doivent leur création à une volonté politique de l’aristocratie. C’est le cas de Lasseube, Esquiüle et Rébénacq, fondés à la fin du Moyen Âge. À Rébénacq, cette fondation a donné naissance à une bastide, offrant un remarquable exemple d’urbanisme planifié. Cette promenade permettra de comprendre les origines du village, son développement avec la création de nouveaux quartiers, ainsi que l’évolution de son architecture domestique.

Tout au long du parcours, les échanges aborderont les enjeux de la réhabilitation des maisons anciennes et des espaces publics.

La balade se terminera par un moment convivial, propice à la poursuite des échanges.

Rendez-vous place de la Bielle, à Rébénacq.

Village de Rébénacq 64260 Rébénacq Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Balade urbaine proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises avec Jean-Paul et Jeanne Valois, Foyer rural et avec la mairie

©mairie Rébénacq