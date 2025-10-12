Parcours Vert Pour Octobre Rose Route de Castres Saint-Morillon

Pour cette 6ème édition, les Escargots de Saint-Mo, les Chœurs de Saint-Morillon, Energy Saint-Morillon, le Chœur de France Atlantique et la Mairie de Saint-Morillon s’unissent pour organiser cet événement sportif et solidaire.

Nous vous proposons 2 parcours de 6,5 km et 11,5 km tracés sur Saint-Morillon à faire en marchant ou en courant. Comme d’habitude, des obstacles ludiques seront proposés le long du parcours !

Cette année, les bénéfices de l’événement iront à l’association On Cogite et à la Maison Rose’Up de Bordeaux.

