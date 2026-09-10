Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, La Chapelle-Rambaud

Informations pratiques

Parcours : VITRAUX, les couleurs de la lumière 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de l’Assomption Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

PARCOURS À TRAVERS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS

VITRAUX : Les couleurs de la lumière

Amancy, Arenthon, Eteaux, La Chapelle-Rambaud (église + chapelle du hameau de la Marmotte), Saint-Laurent et Saint-Pierre-en-Faucigny : églises ouvertes le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h ; Saint-Sixt samedi et dimanche de 10h à 17h ; Cornier samedi et dimanche de 14h à 17h ; La Roche-sur-Foron samedi et dimanche de 14h à 18h

Parcours libre – Panneaux d’information dans chaque église, réalisés par l’Office de Tourisme du Pays Rochois

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 74800 La Chapelle Rambaud La Chapelle-Rambaud 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

PARCOURS À TRAVERS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS

©Sophie Critin