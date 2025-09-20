Parcours Wallon Square de l’Ordron Valenciennes
Parcours Wallon Square de l’Ordron Valenciennes samedi 20 septembre 2025.
Parcours Wallon 20 et 21 septembre Square de l’Ordron Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Visite du parcours Wallon
Découvrez les lieux marquants de la vie valenciennoise d’Henri Wallon, le célèbre « père de la République » à travers une balade dans la ville.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre, 11h00
Visite libre.
Rdv au square de l’Ordron, (à côté de l’Auberge du Bon Fermier), rue de Famars
Square de l’Ordron square de l’ordron Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Visite du parcours Wallon