Parcours Wallon Square de l’Ordron Valenciennes

Parcours Wallon 20 et 21 septembre Square de l’Ordron Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite du parcours Wallon

Découvrez les lieux marquants de la vie valenciennoise d’Henri Wallon, le célèbre « père de la République » à travers une balade dans la ville.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, 11h00

Visite libre.

Rdv au square de l’Ordron, (à côté de l’Auberge du Bon Fermier), rue de Famars

Square de l’Ordron square de l’ordron Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

