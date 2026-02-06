Parcours Warm Up Route de Broût-Vernet Saint-Didier-la-Forêt

Parcours Warm Up

Route de Broût-Vernet Centre équestre Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par cheval.

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Cavaliers, échauffez-vous en conditions réelles ! Participez à ce parcours type Warm Up pour préparer votre cheval dans les meilleures conditions. Ambiance conviviale garantie avec buvette ouverte boissons chaudes, viennoiseries et café vous attendent !

Route de Broût-Vernet Centre équestre Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 49 07 79

English :

Warm up in real-life conditions! Take part in this Warm Up course to prepare your horse in the best possible conditions. A friendly atmosphere guaranteed, with an open refreshment area: hot drinks, pastries and coffee await you!

