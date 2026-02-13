Parcours Word, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Parcours Word Mardi 17 février, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:00:00+01:00

Vous souhaitez rédiger des documents propres et agréables à lire ? Cet atelier vous apprend à saisir du texte efficacement et à le mettre en forme : titres, paragraphes, alignements, listes, polices…

Un atelier pratique pour donner une allure professionnelle à vos documents et gagner du temps au quotidien !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

saisie et mise en page Atelier numérique

