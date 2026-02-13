Parcours Word, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Parcours Word Mardi 24 février, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

être inscrit-e-s à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T16:00:00+01:00

Envie de rendre vos documents plus complets et organisés ? Cet atelier vous apprend à insérer images, tableaux, liens et objets dans Word, tout en maîtrisant la mise en forme des paragraphes.

Un atelier pratique pour créer des documents clairs, attractifs et faciles à lire, tout en gagnant en autonomie avec le traitement de texte !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00

insertion d’éléments Atelier numérique

