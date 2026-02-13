Parcours Word, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Parcours Word Jeudi 26 février, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

être inscrit-e-s à la bibliothèque

Début : 2026-02-26T14:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T14:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

Vous avez créé votre document et vous voulez qu’il soit parfait ? Cet atelier vous guide pour relire, corriger, mettre en page correctement et imprimer vos documents en toute confiance.

Un atelier pratique pour donner une finition professionnelle à vos textes et repartir avec des documents prêts à partager ou à conserver !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

