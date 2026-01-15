Parcoursup, accompagnement au projet motivé Maison pour tous Salle Ansbach Anglet
Parcoursup, accompagnement au projet motivé
Parcoursup, accompagnement au projet motivé
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Améliorez votre dossier et démarquez-vous avec un projet motivé percutant.
La bibliothèque d’Anglet en partenariat avec le Bureau d’information Jeunesse vous invite à un atelier d’accompagnement pour vous guider dans la rédaction de votre projet motivé.
Vous apprendrez à structurer vos idées de façon convaincante, attirer l’attention des commissions d’admission et mettre en valeur vos expériences et aspirations.
Réservé aux lycéens. .
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
samedi 28 février 2026
