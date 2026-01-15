Parcoursup, accompagnement au projet motivé Maison pour tous Salle Ansbach Anglet

Parcoursup, accompagnement au projet motivé

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Améliorez votre dossier et démarquez-vous avec un projet motivé percutant.

La bibliothèque d’Anglet en partenariat avec le Bureau d’information Jeunesse vous invite à un atelier d’accompagnement pour vous guider dans la rédaction de votre projet motivé.

Vous apprendrez à structurer vos idées de façon convaincante, attirer l’attention des commissions d’admission et mettre en valeur vos expériences et aspirations.

Réservé aux lycéens. .

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcoursup, accompagnement au projet motivé

L’événement Parcoursup, accompagnement au projet motivé Anglet a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Anglet