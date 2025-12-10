Parcoursup expliqué aux familles Maison pour tous Salle Ansbach Anglet

Parcoursup expliqué aux familles

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Parcoursup est un mystère pour vous ?

Vous êtes déjà perdus à l’idée de naviguer dans les méandres de l’orientation post-bac ?

Venez rencontrer Éric Delaunay Bance, directeur du Centre d’information et d’orientation (CIO) de Bayonne et antenne Saint-Jean-de-Luz. Organisation du système, astuces à comprendre et écueils à éviter n’auront plus de secrets pour vous.

Une rencontre tout public pour donner aux familles des repères clairs et les aider à mieux comprendre le fonctionnement de Parcoursup.

Public prioritaire lycéens et parents de lycéens. .

