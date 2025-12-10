Parcoursup expliqué aux familles Maison pour tous Salle Ansbach Anglet
Parcoursup expliqué aux familles Maison pour tous Salle Ansbach Anglet vendredi 16 janvier 2026.
Parcoursup expliqué aux familles
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Parcoursup est un mystère pour vous ?
Vous êtes déjà perdus à l’idée de naviguer dans les méandres de l’orientation post-bac ?
Venez rencontrer Éric Delaunay Bance, directeur du Centre d’information et d’orientation (CIO) de Bayonne et antenne Saint-Jean-de-Luz. Organisation du système, astuces à comprendre et écueils à éviter n’auront plus de secrets pour vous.
Une rencontre tout public pour donner aux familles des repères clairs et les aider à mieux comprendre le fonctionnement de Parcoursup.
Public prioritaire lycéens et parents de lycéens. .
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
English : Parcoursup expliqué aux familles
L’événement Parcoursup expliqué aux familles Anglet a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Anglet