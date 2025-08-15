Pardon avec Pistons Vagabons Rue du Lion d’Or Cherrueix

Rue du Lion d’Or Bord de grèves Cherrueix Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-08-15 09:30:00

fin : 2025-08-15 18:30:00

2025-08-15

Dans le cadre du Pardon organisé par La Baie en Fête à Cherrueix le 15 août 2025, Pistons Vagabonds sera présent une bénédiction des 2 roues en tous genres aura lieu, suivie d’une balade d’une cinquantaine de kilomètres.

Chaque participant est libre de faire une participation qui sera reversée à une association d’enfants handicapés.

Si vous souhaitez louer auprès de Pistons Vagabonds une mobylette à la journée ou à la demi-journée dans le cadre de cet événement, nous reverserons 10 € par casque à l’association. .

Rue du Lion d’Or Bord de grèves Cherrueix 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 58 27 56

