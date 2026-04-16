Botsorhel

Pardon de Botsorhel

Botsorhel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Deux jours d’animations sont prévus à l’occasion du pardon de Botsorhel

Vendredi 24 Avril,

– à 17h jeux pour enfants

– à partir de 20h Soirée concert avec les rennais de Lutra Lutra suivis du duo déjanté Les Gaillards d’en face 7 €

Samedi 25 Avril

– à 15h Course cycliste Coupe de Bretagne sur le circuit An Alleguen Open 1, 2 et 3 meilleurs juniors Entrée 2 €

– à 20h30 Repas cochon grillé 14 € 8 € pour les moins de 12 ans

Dimanche 26 Avril, à 11h Messe .

Botsorhel 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 83 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pardon de Botsorhel

L’événement Pardon de Botsorhel Botsorhel a été mis à jour le 2026-04-12 par OT BAIE DE MORLAIX