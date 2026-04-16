Pardon de Botsorhel Botsorhel
Pardon de Botsorhel Botsorhel vendredi 24 avril 2026.
Botsorhel
Pardon de Botsorhel
Botsorhel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Deux jours d’animations sont prévus à l’occasion du pardon de Botsorhel
Vendredi 24 Avril,
– à 17h jeux pour enfants
– à partir de 20h Soirée concert avec les rennais de Lutra Lutra suivis du duo déjanté Les Gaillards d’en face 7 €
Samedi 25 Avril
– à 15h Course cycliste Coupe de Bretagne sur le circuit An Alleguen Open 1, 2 et 3 meilleurs juniors Entrée 2 €
– à 20h30 Repas cochon grillé 14 € 8 € pour les moins de 12 ans
Dimanche 26 Avril, à 11h Messe .
Botsorhel 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 83 02
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English : Pardon de Botsorhel
L’événement Pardon de Botsorhel Botsorhel a été mis à jour le 2026-04-12 par OT BAIE DE MORLAIX