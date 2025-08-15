Pardon de Coat Kéo Scrignac

Pardon de Coat Kéo Scrignac vendredi 15 août 2025.

Tarif : – –

Un pardon est une forme de pèlerinage Breton Un pardon est organisé à une date fixe récurrente, dans un lieu déterminé et est dédié le plus souvent à un saint précis. Le pardon comporte une messe et une procession en extérieur vers un lieu sacré suivant un parcours déterminé. Celui de Coat Kéo est consacré à la chapelle néobretonne. .

Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 78 20 15

