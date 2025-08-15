Pardon de Coat Kéo Scrignac
Pardon de Coat Kéo Scrignac vendredi 15 août 2025.
Pardon de Coat Kéo
Scrignac Finistère
Un pardon est une forme de pèlerinage Breton Un pardon est organisé à une date fixe récurrente, dans un lieu déterminé et est dédié le plus souvent à un saint précis. Le pardon comporte une messe et une procession en extérieur vers un lieu sacré suivant un parcours déterminé. Celui de Coat Kéo est consacré à la chapelle néobretonne. .
Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 78 20 15
