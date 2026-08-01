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AGENDA · Scrignac

Pardon de Coat Queau à Scrignac. Scrignac

samedi 15 août 2026 · Scrignac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
29640 Scrignac
Département
Finistère
Tarif

Scrignac

Pardon de Coat Queau à Scrignac.

Scrignac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Pardon de Coat Queau samedi 15 août avec concert gratuit de Clarisse Lavanant suivi d’un fest noz avec les chanteurs locaux.
Restauration sur place   .

Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 6 17 82 33 25 

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English :

L’événement Pardon de Coat Queau à Scrignac. Scrignac a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ