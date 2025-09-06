Pardon de Keraudy Ploumilliau

Pardon de Keraudy Ploumilliau samedi 6 septembre 2025.

Pardon de Keraudy

Salle des fêtes de Keraudy Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-08

Date(s) :

2025-09-06

Comme chaque année le Comité des Fêtes de Keraudy vous invite à participer au Pardon du hameau durant trois jours avec, au programme:

Samedi 6 septembre à partir de 14h30 concours de boules doublettes

Dimanche 7 septembre à 11h messe en l’église Notre-Dame de Keraudy

à partir de 12h15 repas galettes et crêpes

à partir de 14h30 concours de boules doublettes

à partir de 15h00 jeux, château gonflable, café, crêpes et danses bretonnes

Lundi 8 septembre à partir de 14h30 concours de boules triplette aux points .

Salle des fêtes de Keraudy Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pardon de Keraudy Ploumilliau a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose