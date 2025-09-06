Pardon de Keraudy Ploumilliau
Pardon de Keraudy Ploumilliau samedi 6 septembre 2025.
Pardon de Keraudy
Salle des fêtes de Keraudy Ploumilliau Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-08
2025-09-06
Comme chaque année le Comité des Fêtes de Keraudy vous invite à participer au Pardon du hameau durant trois jours avec, au programme:
Samedi 6 septembre à partir de 14h30 concours de boules doublettes
Dimanche 7 septembre à 11h messe en l’église Notre-Dame de Keraudy
à partir de 12h15 repas galettes et crêpes
à partir de 14h30 concours de boules doublettes
à partir de 15h00 jeux, château gonflable, café, crêpes et danses bretonnes
Lundi 8 septembre à partir de 14h30 concours de boules triplette aux points .
Salle des fêtes de Keraudy Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
