Pardon de la chapelle de la Clarté Rue de la Clarté Combrit

Pardon de la chapelle de la Clarté Rue de la Clarté Combrit dimanche 14 septembre 2025.

Pardon de la chapelle de la Clarté

Rue de la Clarté Chapelle de la Clarté Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:30:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

À 10 h 30, grand-messe suivie de la procession à la fontaine.

Le Pardon de la Clarté a lieu, chaque année, le deuxième dimanche de septembre, à la chapelle de Notre-Dame de la Clarté. Il a lieu le même jour que le Pardon de Kerdévot, à Ergué-Gabéric, et, naguère celui de Notre-Dame d’Izel-Vor, à la Forêt-Fouesnant, aujourd’hui transféré au 15 août. Ces trois Pardons étaient appelés Pardon an Teir Vari (Le Pèlerinage des trois Marie).

De nombreux pèlerins tenaient à visiter ce même jour les trois sanctuaires, assistant dans l’un à l’office matinal, dans un autre à la Grand’messe, et aux vêpres dans le troisième. Les pèlerins venaient et viennent encore parfois de très loin. La fontaine et les prières du Pardon de la Clarté sont très réputées. Il n’est pas rare de voir, après la procession, des fidèles tremper un petit mouchoir dans la fontaine et humecter leurs yeux de cette eau. La dévotion et le pèlerinage à Notre-Dame de la Clarté remplacent, vers le XVIIIe siècle, ceux jadis réservés à Saint-Vennec en ce lieu. .

Rue de la Clarté Chapelle de la Clarté Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 02 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pardon de la chapelle de la Clarté Combrit a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Destination Pays Bigouden Sud