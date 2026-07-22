Pardon de la chapelle de l’Isle la chapelle de l’Isle Kergrist-Moëlou

samedi 22 août 2026 · la chapelle de l'Isle · Kergrist-Moëlou

Informations pratiques

Kergrist-Moëlou

Pardon de la chapelle de l’Isle

la chapelle de l’Isle L’Isle Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

A l’occasion des 50 ans de la chapelle de l’Isle, l’association organise un concert le Samedi 22 Août dès 19h avec Ivanoski puis Suspens Orchestra

Buvette et petite restauration sur place.

Dimanche 23 pardon messe à 10h30 concert de Clarisse Lavanant à 16h30 repas-crêpes dès 19h.

Org. les amis de la chapelle de l’Isle .

la chapelle de l’Isle L’Isle Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 26 44 90

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English :

L’événement Pardon de la chapelle de l’Isle Kergrist-Moëlou a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh