Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pardon de la chapelle de Saint-Jacques Bannalec

Pardon de la chapelle de Saint-Jacques Bannalec dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Chapelle Saint‑Jacques

Ville : 29380 Bannalec

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Bannalec

Pardon de la chapelle de Saint-Jacques

Chapelle Saint‑Jacques Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Le prochain pardon de la fête de Saint-Jacques aura lieu le dimanche 28 juin, avec un office religieux à 10 h 30. Un repas sera proposé sous chapiteau, il pourra aussi être emporté (sur réservation). Le tarif est maintenu à 14 €.   .

Chapelle Saint‑Jacques Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 84 22 92 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pardon de la chapelle de Saint-Jacques

L’événement Pardon de la chapelle de Saint-Jacques Bannalec a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Bannalec (Finistère)