Pardon de la chapelle de Saint-Jacques Bannalec
Pardon de la chapelle de Saint-Jacques Bannalec dimanche 28 juin 2026.
Bannalec
Pardon de la chapelle de Saint-Jacques
Chapelle Saint‑Jacques Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le prochain pardon de la fête de Saint-Jacques aura lieu le dimanche 28 juin, avec un office religieux à 10 h 30. Un repas sera proposé sous chapiteau, il pourra aussi être emporté (sur réservation). Le tarif est maintenu à 14 €. .
Chapelle Saint‑Jacques Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 84 22 92 52
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English : Pardon de la chapelle de Saint-Jacques
L’événement Pardon de la chapelle de Saint-Jacques Bannalec a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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