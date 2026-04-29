Bannalec

Pardon de la chapelle de Saint-Jacques

Chapelle Saint‑Jacques Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le prochain pardon de la fête de Saint-Jacques aura lieu le dimanche 28 juin, avec un office religieux à 10 h 30. Un repas sera proposé sous chapiteau, il pourra aussi être emporté (sur réservation). Le tarif est maintenu à 14 €. .

Chapelle Saint‑Jacques Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 84 22 92 52

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English : Pardon de la chapelle de Saint-Jacques

L’événement Pardon de la chapelle de Saint-Jacques Bannalec a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS