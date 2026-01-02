Pardon de la chapelle de St-Marc Penmarch

Pardon de la chapelle de St-Marc

Chapelle St-Marc Penmarch Finistère

Début : 2026-03-26 10:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Célébration religieuse organisée par l’Ensemble paroissial.

La chapelle est située dans le quartier Kergaouen, route de Poulguen. Elle date du 17ème siècle, elle est de plan rectangulaire. De nombreux témoignages de la vie et des activités humaines depuis la Préhistoire sont visibles pierre à cupules, lavoir de l’époque médiévale… La chapelle est ouverte une fois dans l’année, à l’occasion du pardon. .

Chapelle St-Marc Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 92

English : Pardon de la chapelle de St-Marc

