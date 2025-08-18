Pardon de la Chapelle Saint-Roch Chapelle de Saint-Roch Plumergat

Pardon de la Chapelle Saint-Roch Chapelle de Saint-Roch Plumergat lundi 18 août 2025.

Chapelle de Saint-Roch 12 Rue de la Paix Plumergat Morbihan

Organisé par Les Amis de Saint Roch

A l’issue du Pardon, organisation d’une activité de cohésion avec, entre autres choses, une vente de gâteaux au profit de la chapelle

Au programme

11h: messe et apéritif

17h bénédiction de animaux (Vos animaux sont les bienvenus) .

Chapelle de Saint-Roch 12 Rue de la Paix Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 74 31

