Pardon de la Chapelle Saint-Roch Chapelle de Saint-Roch Plumergat

Chapelle de Saint-Roch 12 Rue de la Paix Plumergat Morbihan
Début : 2025-08-18 11:00:00
fin : 2025-08-18
Date(s) :
2025-08-18
Organisé par Les Amis de Saint Roch
A l’issue du Pardon, organisation d’une activité de cohésion avec, entre autres choses, une vente de gâteaux au profit de la chapelle
Au programme
11h: messe et apéritif
17h bénédiction de animaux (Vos animaux sont les bienvenus) .
Chapelle de Saint-Roch 12 Rue de la Paix Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 74 31
