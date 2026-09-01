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Pardon de la Chapelle St Michel Locmariaquer

dimanche 27 septembre 2026 · Locmariaquer

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
chapelle St Michel
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Tarif

Locmariaquer

Pardon de la Chapelle St Michel

chapelle St Michel Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

La chapelle Saint-Michel, édifiée dans le bourg de Locmariaquer, fête son pardon le dimanche le plus proche du 29 septembre, jour de la fête de saint Michel.

Cette chapelle, dédiée à l’archange saint Michel dont la statue surplombe le maître autel, se situe au point culminant de la commune, 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle a été édifiée en 1749 par Christophe-Paul De Robien, baron de Kaër qui acquit précédemment l’ancienne chapelle bâtie sur des vestiges Gallo-romain.
En creusant les fondations de la chapelle actuelle, on trouva quantité de médailles à l’effigie de César et autres objets. Aujourd’hui, la chapelle se présente comme un édifice rectangulaire de 14 mètres de long sur 7 mètres de large.
Sur son portail, se trouve une décoration, on y remarque trois fleurs de lys en relief et une pierre portant la date de 1813 et un écusson martelé qui si on pouvait le lire représenterait les armoiries De Robien.   .

chapelle St Michel Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Pardon de la Chapelle St Michel Locmariaquer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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