Informations pratiques

Locmariaquer

Pardon de la Chapelle St Michel

chapelle St Michel Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La chapelle Saint-Michel, édifiée dans le bourg de Locmariaquer, fête son pardon le dimanche le plus proche du 29 septembre, jour de la fête de saint Michel.

Cette chapelle, dédiée à l’archange saint Michel dont la statue surplombe le maître autel, se situe au point culminant de la commune, 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle a été édifiée en 1749 par Christophe-Paul De Robien, baron de Kaër qui acquit précédemment l’ancienne chapelle bâtie sur des vestiges Gallo-romain.

En creusant les fondations de la chapelle actuelle, on trouva quantité de médailles à l’effigie de César et autres objets. Aujourd’hui, la chapelle se présente comme un édifice rectangulaire de 14 mètres de long sur 7 mètres de large.

Sur son portail, se trouve une décoration, on y remarque trois fleurs de lys en relief et une pierre portant la date de 1813 et un écusson martelé qui si on pouvait le lire représenterait les armoiries De Robien. .

chapelle St Michel Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Pardon de la Chapelle St Michel Locmariaquer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon