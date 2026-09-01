Pardon de la Chapelle St Michel Locmariaquer
dimanche 27 septembre 2026 · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Pardon de la Chapelle St Michel
chapelle St Michel Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La chapelle Saint-Michel, édifiée dans le bourg de Locmariaquer, fête son pardon le dimanche le plus proche du 29 septembre, jour de la fête de saint Michel.
Cette chapelle, dédiée à l’archange saint Michel dont la statue surplombe le maître autel, se situe au point culminant de la commune, 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle a été édifiée en 1749 par Christophe-Paul De Robien, baron de Kaër qui acquit précédemment l’ancienne chapelle bâtie sur des vestiges Gallo-romain.
En creusant les fondations de la chapelle actuelle, on trouva quantité de médailles à l’effigie de César et autres objets. Aujourd’hui, la chapelle se présente comme un édifice rectangulaire de 14 mètres de long sur 7 mètres de large.
Sur son portail, se trouve une décoration, on y remarque trois fleurs de lys en relief et une pierre portant la date de 1813 et un écusson martelé qui si on pouvait le lire représenterait les armoiries De Robien. .
chapelle St Michel Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Pardon de la Chapelle St Michel Locmariaquer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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