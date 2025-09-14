Pardon de la chapelle St-Sébastien ⛪ Brasparts

Pardon de la chapelle St-Sébastien ⛪ Brasparts dimanche 14 septembre 2025.

Pardon de la chapelle St-Sébastien ⛪

Brasparts Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 20:00:00

Date(s) :
2025-09-14

Différents jeux pour petits et grands.
– 14h00 Danses Bretonnes avec chanteurs et Sonneurs
– 15h Célébration du pardon
– 16h00 Café/ gâteaux / Danses Bretonnes
– 17h00 Concert « ENDRO » Duo Harpe-Guitare en Bretagne
– 18h00 Apéritif dinatoire

Organisé par l’association Héritage culturel   .

Brasparts 29190 Finistère Bretagne +33 6 81 00 80 55 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pardon de la chapelle St-Sébastien ⛪ Brasparts a été mis à jour le 2025-09-06 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ