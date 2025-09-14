Pardon de la chapelle St-Sébastien ⛪ Brasparts
Brasparts Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 20:00:00
2025-09-14
Différents jeux pour petits et grands.
– 14h00 Danses Bretonnes avec chanteurs et Sonneurs
– 15h Célébration du pardon
– 16h00 Café/ gâteaux / Danses Bretonnes
– 17h00 Concert « ENDRO » Duo Harpe-Guitare en Bretagne
– 18h00 Apéritif dinatoire
Organisé par l’association Héritage culturel .
Brasparts 29190 Finistère Bretagne +33 6 81 00 80 55
