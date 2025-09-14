Pardon de la chapelle St-Sébastien ⛪ Brasparts

Brasparts Finistère

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 20:00:00

2025-09-14

Différents jeux pour petits et grands.

– 14h00 Danses Bretonnes avec chanteurs et Sonneurs

– 15h Célébration du pardon

– 16h00 Café/ gâteaux / Danses Bretonnes

– 17h00 Concert « ENDRO » Duo Harpe-Guitare en Bretagne

– 18h00 Apéritif dinatoire

Organisé par l’association Héritage culturel .

Brasparts 29190 Finistère Bretagne +33 6 81 00 80 55

