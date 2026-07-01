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AGENDA · Saint-Coulomb

Pardon de la St-Colomban de la mer et des motards D201 Saint-Coulomb

dimanche 19 juillet 2026 · D201 · Saint-Coulomb

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
D201
Adresse
Anse du Guesclin
Ville
35350 Saint-Coulomb
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Coulomb

Pardon de la St-Colomban de la mer et des motards

D201 Anse du Guesclin Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Programme
10h00 Sur la plage Bénédiction des bateaux,
Prière pour les péris en mer.
10h30 Sur la dune Monument Saint-Colomban et lâcher de colombes
10h45 Messe en plein air, présidée par Mgr de Lisle (Meaux)
11h45 Bénédiction des motards avec la Breizh Colombanaise.
12h00 Pot de l’amitié
13h30 A la salle du Phare Repas chaud
Toute la journée chants de marins par Vents et Marée.   .

D201 Anse du Guesclin Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 02 67 

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English :

L’événement Pardon de la St-Colomban de la mer et des motards Saint-Coulomb a été mis à jour le 2026-07-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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