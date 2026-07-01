Pardon de la St-Colomban de la mer et des motards D201 Saint-Coulomb
dimanche 19 juillet 2026 · D201 · Saint-Coulomb
Informations pratiques
Saint-Coulomb
Pardon de la St-Colomban de la mer et des motards
D201 Anse du Guesclin Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Programme
10h00 Sur la plage Bénédiction des bateaux,
Prière pour les péris en mer.
10h30 Sur la dune Monument Saint-Colomban et lâcher de colombes
10h45 Messe en plein air, présidée par Mgr de Lisle (Meaux)
11h45 Bénédiction des motards avec la Breizh Colombanaise.
12h00 Pot de l’amitié
13h30 A la salle du Phare Repas chaud
Toute la journée chants de marins par Vents et Marée. .
D201 Anse du Guesclin Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 02 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pardon de la St-Colomban de la mer et des motards Saint-Coulomb a été mis à jour le 2026-07-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine)
- Sortie Louzou Découvrir les algues de l’estran Saint-Coulomb 18 juillet 2026
- Open des Corsaires Rue du Lac Saint-Coulomb 10 octobre 2026