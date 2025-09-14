Pardon de Lanneleg Pleyben

Pardon de Lanneleg Pleyben dimanche 14 septembre 2025.

Pardon de Lanneleg

Chapelle de Lanneleg Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:30:00
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

Pardon de la chapelle de Lanneleg.
Procession et messe à 10h30.
A midi, repas avec apéritif, jambon à l’os et sa garniture, et dessert. Prix 13€ sur réservation au 06 99 78 24 39
Après-midi jeux divers   .

Chapelle de Lanneleg Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 99 78 24 39 

