Pardon de Lanneleg Pleyben
Pardon de Lanneleg Pleyben dimanche 14 septembre 2025.
Pardon de Lanneleg
Chapelle de Lanneleg Pleyben Finistère
Début : 2025-09-14 10:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Pardon de la chapelle de Lanneleg.
Procession et messe à 10h30.
A midi, repas avec apéritif, jambon à l’os et sa garniture, et dessert. Prix 13€ sur réservation au 06 99 78 24 39
Après-midi jeux divers .
Chapelle de Lanneleg Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 99 78 24 39
