Pardon de Laz Laz

Eglise Saint-Germain Laz Finistère
Pardon de Laz le dimanche 21 septembre aà l’Eglise Saint-Germain
> messe à 10h30
> visite libre de 14h à 18h
Ouverture et accueil assurés par l’équipe pastorale .
Eglise Saint-Germain Laz 29520 Finistère Bretagne
