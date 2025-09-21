Pardon de Laz Laz

Pardon de Laz le dimanche 21 septembre aà l’Eglise Saint-Germain

> messe à 10h30
> visite libre de 14h à 18h

Ouverture et accueil assurés par l’équipe pastorale   .

Eglise Saint-Germain Laz 29520 Finistère Bretagne  

