Pardon de l’église de St-Guénolé

Saint-Guénolé Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’église paroissiale de Saint-Guénolé a été construite en 1954. Le recteur Francis Ricou et le vicaire Henri Cuillandre entreprennent son édification, sur les plans de l’architecte Lachaud (1935-2012) de Quimper. L’église est rectangulaire, la charpente est apparente. Les vitraux sont d’Auguste Labouret, maître-verrier et mosaïste (1871-1964).

Il s’agit de l’édifice religieux le plus récent de la commune. Le mélange de pierres anciennes et récentes s’explique par le réemploi de pierres de manoirs dont celui de Kéréon à Penmarc’h. Les deux bénitiers à l’entrée sont aussi de la récupération. On peut y découvrir une magnifique statue en bois polychrome de saint Guénolé datant des 15ème et 16ème siècles. Il tient une crosse dans la main droite et un livre ouvert dans la main gauche. .

Saint-Guénolé Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pardon de l’église de St-Guénolé

L’événement Pardon de l’église de St-Guénolé Penmarch a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Destination Pays Bigouden