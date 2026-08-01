Pardon de l’église Saint-Louis Treffrin
dimanche 23 août 2026 · Treffrin
Informations pratiques
Treffrin
Pardon de l’église Saint-Louis
Eglise Saint-Louis Treffrin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Concours de palets matin et après-midi, messe de la Saint-Louis, jeux divers, concours de pétanque en doublette dès 14h.
Buvette et restauration sur place !
Organisé par la société de Chasse de Treffrin. .
Eglise Saint-Louis Treffrin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 32 20 00
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English :
L’événement Pardon de l’église Saint-Louis Treffrin a été mis à jour le 2026-08-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée