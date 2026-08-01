Informations pratiques

Treffrin

Pardon de l’église Saint-Louis

Eglise Saint-Louis Treffrin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Concours de palets matin et après-midi, messe de la Saint-Louis, jeux divers, concours de pétanque en doublette dès 14h.

Buvette et restauration sur place !

Organisé par la société de Chasse de Treffrin. .

Eglise Saint-Louis Treffrin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 32 20 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pardon de l’église Saint-Louis Treffrin a été mis à jour le 2026-08-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée