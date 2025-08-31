Pardon de Locmaria Chapelle de Locmaria Plabennec

Chapelle de Locmaria 90 Route de Locmaria Plabennec Finistère

Début : 2025-08-31 10:30:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-08-31

Fête de la chapelle de Locmaria messe à 10h30 suivi du kig ha farz (sur réservation uniquement avant le 23 août) servi sous chapiteaux, possibilité de parts à emporter et de jambon-frites.

Tout au long de l’après-midi fest deiz (danses, musiques et chants bretons avec les duos Cornec/Trebaol, Breton/Le Roux et le groupe Koll E Ano), tournois de palets et de quilles, jeux bretons, visites du verger conservatoire et balades en calèche (gratuites)

tarif du repas kig ha farz sur place 14€, part à emporter 13€, jambon-frites 9€

tickets en vente dans les commerces de Plabennec (Super U, Intermarché et l’Épicurien) .

Chapelle de Locmaria 90 Route de Locmaria Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 66 34 03 54

