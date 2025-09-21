Pardon de Longueville, chapelle Saint-Symphorien Chapelle Saint-Symphorien Locmalo

Pardon de Longueville, chapelle Saint-Symphorien Dimanche 21 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Symphorien Morbihan

Restauration payante

Le comité de Longueville organise son traditionnel pardon.

Les festivités commencent par la messe, pour le déjeuner, un pot-au-feu préparé par les habitants du village sera servi. Courses et châteaux gonflables seront ensuite proposés pour les enfants.

Durant l’après-midi, un fest-deiz sera animé par Fanfan l’accordéoniste, le groupe La Ribote, le Bagad Bleidi Kamorth ainsi que Rozenn Talec et Yannig Noguet.

Ce sera également l’occasion de déguster de traditionnelles crêpes.

Chapelle Saint-Symphorien Longueville 56160 Locmalo Locmalo 56160 Morbihan Bretagne 02 97 51 22 04 L’édifice antérieur fut détruit, la chapelle est reconstruite à partir de 1876, et les travaux s’achèvent en 1890.

Sans doute dédiée à l’origine à la Vierge Marie, la chapelle est décrite par Mgr de Villeneuve vers 1860 comme basse, mal éclairée et comportant deux autels latéraux. Lors de l’achat de la seigneurie de Longueville par les seigneurs de Guémené en 1651, elle devient une chapellenie et est désormais dédiée à saint Symphorien. En mauvais état à la Révolution, sa reconstruction est autorisée par l’évêque de Vannes en 1804, mais ce projet n’aboutit pas, et il faut attendre 1876 pour qu’elle soit déplacée à l’ouest de la route actuelle et rebâtie à l’initiative du recteur Le Beller. La bénédiction a lieu en 1877. La construction remploie une partie des pierres du précédent édifice, en particulier l’élévation est. En 1937, le sol est cimenté et l’enduit des murs est enlevé à la fin du 20e siècle.

