Pardon de Moric (Notre-Dame des Fleurs) Moustoir-Remungol Évellys
Pardon de Moric (Notre-Dame des Fleurs) Moustoir-Remungol Évellys dimanche 10 mai 2026.
Pardon de Moric (Notre-Dame des Fleurs)
Moustoir-Remungol Chapelle de Moric Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
La messe à 11 heures, sera précédée de la procession à la fontaine. Repas paroissial à la salle communale. .
Moustoir-Remungol Chapelle de Moric Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 80 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pardon de Moric (Notre-Dame des Fleurs) Évellys a été mis à jour le 2026-03-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE