Pardon de Moric (Notre-Dame des Fleurs) Moustoir-Remungol Évellys

Pardon de Moric (Notre-Dame des Fleurs)

Moustoir-Remungol Chapelle de Moric Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La messe à 11 heures, sera précédée de la procession à la fontaine. Repas paroissial à la salle communale. .

Moustoir-Remungol Chapelle de Moric Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 80 67

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English :

L’événement Pardon de Moric (Notre-Dame des Fleurs) Évellys a été mis à jour le 2026-03-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE