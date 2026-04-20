Pardon de Notre Dame des Naufragés Plogoff
Pardon de Notre Dame des Naufragés Plogoff dimanche 2 août 2026.
Plogoff
Pardon de Notre Dame des Naufragés
La Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Messe à 10h30. .
La Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50
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English : Pardon de Notre Dame des Naufragés
L’événement Pardon de Notre Dame des Naufragés Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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