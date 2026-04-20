Plogoff

Pardon de Notre Dame des Naufragés

La Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Messe à 10h30. .

La Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50

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English : Pardon de Notre Dame des Naufragés

L’événement Pardon de Notre Dame des Naufragés Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz