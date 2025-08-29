Pardon de Plouyé Plouyé

Pardon de Plouyé Plouyé vendredi 29 août 2025.

Pardon de Plouyé

Plouyé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 10:30:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Les festivités à l’occasion du Pardon de PLOUYÉ approchent du 29 au 31 Août 2025. .

Plouyé 29690 Finistère Bretagne +33 6 37 73 57 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pardon de Plouyé Plouyé a été mis à jour le 2025-08-12 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ