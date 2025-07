Pardon de Pont Menou Plouégat-Guérand

Pardon de Pont Menou Plouégat-Guérand dimanche 20 juillet 2025.

Pardon de Pont Menou

Bourg de Pont Menou Plouégat-Guérand Finistère

Début : 2025-07-20 08:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Le pardon de Pont-Menou, c’est une journée festive avec des événements, organisée par le comité des fêtes de Pont-Menou.

> Vide-grenier à partir de 8h, places gratuites et sans inscriptions.

> 12h30 repas cochon grillé (entrée, plat, dessert pour 15€)

> 14h30 concours de boules en triplette au point. Jeux de galoche, crêpes et buvette toute l’après-midi. Animation musicale en journée.

> 19h moules frites ou grillades et dessert (tarif 11€). Soirée disco.

Renseignements par téléphone. .

Bourg de Pont Menou Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 21 60 90 91

