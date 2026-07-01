AGENDA · Tressignaux
Pardon de Saint-Antoine Tressignaux
dimanche 23 août 2026 · Tressignaux
Informations pratiques
Tressignaux
Pardon de Saint-Antoine
Saint-Antoine Tressignaux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Messe à 10h30 et repas champêtre à 12h30, réservation conseillée. La veille, fest-noz à 20h. .
Saint-Antoine Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 43 55 70
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English :
L’événement Pardon de Saint-Antoine Tressignaux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Falaises d’Armor