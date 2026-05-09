Plouégat-Guérand

Pardon de Saint Egat

Place du Bourg Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le comité des fêtes de Plouégat-Guerrand vous convie au Pardon de Saint Egat. La messe sera suivie d’un repas, puis d’un concert du groupe Expression Gospel dans l’église avec entrée au chapeau. .

Place du Bourg Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 89 63 53 17

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English : Pardon de Saint Egat

L’événement Pardon de Saint Egat Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX