Pardon de Saint Egat Plouégat-Guérand
Pardon de Saint Egat Plouégat-Guérand dimanche 16 août 2026.
Plouégat-Guérand
Pardon de Saint Egat
Place du Bourg Plouégat-Guérand Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le comité des fêtes de Plouégat-Guerrand vous convie au Pardon de Saint Egat. La messe sera suivie d’un repas, puis d’un concert du groupe Expression Gospel dans l’église avec entrée au chapeau. .
Place du Bourg Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 89 63 53 17
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English : Pardon de Saint Egat
L’événement Pardon de Saint Egat Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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